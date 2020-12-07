Идея подарка на Новый год: спецпредложение от фитнес-клуба «Халк»

Обещаете себе весь следующий год заниматься спортом? Фитнес-клуб «Халк» поддержит вас в этом начинании и поощрит подарком. Новогоднее спецпредложение от популярного фитнес-клуба Нижнего Тагила позволяет на максимально выгодных условиях не только приобрести годовую клубную карту, но и получить подарок — дополнительную карту на 1 месяц. Её вы можете оставить себе, а можете положить под ёлочку подруге. Принять участие в акции нужно успеть до конца декабря.

«Мы хотим помочь нашим клиентам изящно решить вопрос с подарками для своих близких. Мы искренне считаем, что возможность начать год с заботой о здоровье — это один из лучших вариантов подарка», — рассказал директор фитнес-клуба «Халк» Павел Безбородов.

«Халк» — один из ведущих фитнес-клубов Нижнего Тагила. Расположен в торговом центре «Квадрат» на пересечении улиц Пархоменко и Серова. Рядом — удобная транспортная развязка и бесплатная парковка. На площади 1200 кв. м расположились несколько многофункциональных зон: тренажёрный зал с современным оборудованием, кардиозона с беговыми дорожками и эллипсами, зона боевых искусств с октагоном, зона кроссфита, два зала для групповых занятий (зумба, аэробика, стретчинг, круговая и интервальная тренировки, танцевальные направления и многое другое), зона настольного тенниса, финские сауны, солярий, фитнес-бар и большие удобные раздевалки.

Подробности акции можно узнать на сайте фитнес-клуба и по телефону: 8 (3435) 96-36-49.

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