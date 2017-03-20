И.о. главы РУСАДА стала бухгалтер организации

Исполняющей обязанности главы Российского антидопингового агентства стала Татьяна Чиркина. Об этом сообщается на сайте агентства, передаёт «Интерфакс».

Предыдущий руководитель агентства Анна Анцелиович ушла в отставку 7 марта. Пришедшая ей на смену Татьяна Чиркина занимала должность главного бухгалтера РУСАДА, такие сведения содержатся в отчёте о расходовании средств за 2013 год, размещённом на сайте агентства, отмечают «Ведомости».

В настоящее время объявлен конкурс на должность генерального директора РУСАДА. Приём заявок заканчивается 31 марта. Подчёркивается, что одним из критериев для будущего руководителя является отсутствие опыта работы в РУСАДА.

Напомним, в ноябре 2015 года Всемирное антидопинговое агентство приняло решение лишить РУСАДА аккредитации на фоне допинговых скандалов в российском спорте. В настоящее время идёт работа по восстановлению агентства, к сотрудничеству в этом вопросе привлечены иностранные специалисты – австралиец Питер Николсон и Ева Лукосюте-Станикуниене из Литвы.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: BBC