Худруком «Табакерки» назначен Владимир Машков

Художественным руководителем Московского театра Табакова — «Табакерки» — стал народный артист России Владимир Машков, пишет РИА Новости. Заместитель мэра Москвы Леонид Печатников и глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский представили нового худрука труппе театра 6 апреля.

Возглавлявший МХТ и «Табакерку» народный артист СССР Олег Табаков скончался 12 марта на 83-м году жизни. Он не оставил пожеланий, кого хотел бы видеть во главе этого театра. Возглавить «Табакерку» сразу предложили Машкову, однако он взял время на размышление.

Владимир Машков закончил в 1990 году Школу-студию МХАТ (курс Табакова), и «Табакерка» для него является родным театром. Здесь он поставил три спектакля: «Звёздный час по местному времени», «Бумбараш» и «Смертельный номер». Он снял два фильма: «Сирота Казанская» и «Папа». В качестве актёра Машков снялся более чем в 60 картинах у самых известных режиссёров, он лауреат премии «НИКА», «Золотой Орёл», «ТЭФИ».

Московский театр под руководством Олега Табакова, известный как «Табакерка», был основан в 1987 году. Директором театра является Александр Стульев.

Новым худруком МХТ был назначен художественный руководитель Студии театрального искусства Сергей Женовач, он вступит в должность 23 апреля.