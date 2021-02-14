Художник из Екатеринбурга Тимофей Радя продаёт на благотворительном аукционе фото с уличных простев в поддержку Навального

Екатеринбургский художник Тимофей Радя объявил в Instagram благотворительный аукцион. С молотка продадут напечатанную фотографию Виктории Халиуллиной, появившуюся во время несогласованной акции 31 января в Екатеринбурге. Вырученная сумма разделится между правозащитными организациями «ОВД-инфо» и «Апология протеста», которые оказывают юридическую помощь задержанным.

Фотография была сделана во время второй прогулки в поддержку Алексея Навального в Екатеринбурге. На ней изображены горожане, идущие по льду пруда на фоне арт-объекта «Кто мы, откуда, куда мы идем?», сделанного Радей. Как написал в своём Instagram художник, принт будет подписан им и автором фотографии Халиулиной.

«Уверен, что в этом году нас ждет интересная возня. Зубки у системы гнилые, но острые, просто так они не отпустят. Будет много задержаний, арестов, напрягов. Важно помогать людям, оказавшимся один на один с полицейским государством, это сложно, но такая возможность есть. Эта поддержка очень важна — я знаю по себе», — пишет художник.

Торги стартовали 13 февраля в 20:00, на момент публикации самая высокая ставка — 300 000 рублей. Закончится аукцион 14 февраля в 18:00 по московскому времени.