Художник из Екатеринбурга Тимофей Радя продаёт на благотворительном аукционе фото с уличных простев в поддержку Навального

Екатеринбургский художник Тимофей Радя объявил в Instagram благотворительный аукцион. С молотка продадут напечатанную фотографию Виктории Халиуллиной, появившуюся во время несогласованной акции 31 января в Екатеринбурге. Вырученная сумма разделится между правозащитными организациями «ОВД-инфо» и «Апология протеста», которые оказывают юридическую помощь задержанным.
Фотография была сделана во время второй прогулки в поддержку Алексея Навального в Екатеринбурге. На ней изображены горожане, идущие по льду пруда на фоне арт-объекта «Кто мы, откуда, куда мы идем?», сделанного Радей. Как написал в своём Instagram художник, принт будет подписан им и автором фотографии Халиулиной.
«Уверен, что в этом году нас ждет интересная возня. Зубки у системы гнилые, но острые, просто так они не отпустят. Будет много задержаний, арестов, напрягов. Важно помогать людям, оказавшимся один на один с полицейским государством, это сложно, но такая возможность есть. Эта поддержка очень важна — я знаю по себе», — пишет художник.
Торги стартовали 13 февраля в 20:00, на момент публикации самая высокая ставка — 300 000 рублей. Закончится аукцион 14 февраля в 18:00 по московскому времени.
- Тимофей Радя был одним из задержанных во время митинга 23 января в Екатеринбурге. На него составлен протокол по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).
- Такой же аукцион объявлял на прошлой неделе фотограф Дмитрий Марков. За фотографию силовика, сидящего под портретом президента, Марков получил 2 млн рублей. Деньги также полностью перечислили «ОВД-Инфо» и «Апологии протеста».