Художник из Екатеринбурга Рома Бантик создал серию подносов, посвящённую детским воспоминаниям о Нижнетагильском драмтеатре

Екатеринбургский художник Рома Бантик посвятил свою новую работу воспоминаниям о поездках в детстве в Нижнетагильский драматический театр. Проект создавался совместно с командой Rustrends, которая знакомит молодых художников с народными промыслами. Цель Rustrends — объединение традиционного и современного искусства, а также сохранение народных художественных промыслов в России и за рубежом.

Рома Бантик родился в Лесном, сейчас живёт и работает в Екатеринбурге. Как рассказывает художник, в детстве он часто приезжал из родного города в Нижний Тагил на спектакли в Драматический театр. Своим детским воспоминаниям автор захотел посвятить свою новую работу под названием DЯАМА.

В серию вошли пять подносов, автор вдохновлялся тагильским подносным промыслом и уральской традиционной техникой копчения. Каждый поднос — это художественное описание определённого театрального действия во время спектакля: вступление, момент возбуждения, восхождение, кульминация, нисхождение. Также Рома Бантик создал музыкальные композиции к серии.