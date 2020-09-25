Художник из Екатеринбурга Рома Бантик создал серию подносов, посвящённую детским воспоминаниям о Нижнетагильском драмтеатре

Екатеринбургский художник Рома Бантик посвятил свою новую работу воспоминаниям о поездках в детстве в Нижнетагильский драматический театр. Проект создавался совместно с командой Rustrends, которая знакомит молодых художников с народными промыслами. Цель Rustrends — объединение традиционного и современного искусства, а также сохранение народных художественных промыслов в России и за рубежом.
Рома Бантик родился в Лесном, сейчас живёт и работает в Екатеринбурге. Как рассказывает художник, в детстве он часто приезжал из родного города в Нижний Тагил на спектакли в Драматический театр. Своим детским воспоминаниям автор захотел посвятить свою новую работу под названием DЯАМА.
В серию вошли пять подносов, автор вдохновлялся тагильским подносным промыслом и уральской традиционной техникой копчения. Каждый поднос — это художественное описание определённого театрального действия во время спектакля: вступление, момент возбуждения, восхождение, кульминация, нисхождение. Также Рома Бантик создал музыкальные композиции к серии.
«Каждый поднос я ощущаю как разное действие из театра. Пять объектов — пять действий. Как и в моих работах, в этих действиях нет конкретики и определённости — это визуальная поэзия. Какой писатель и какая драма, уже решает сам зритель», — комментирует Рома Бантик.