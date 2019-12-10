Христиане создали петицию с требованием отменить статью об оскорблении чувств верующих

На платформе Change.org появилась петиция от христиан разных конфессий, которые просят прекратить практику уголовного преследования по статье об оскорблении чувств верующих (148 УК РФ), пишет Znak.com.

По мнению авторов петиции, это «противозаконная, бесчеловечная и дискредитирующая христианство в России» практика. В обращении отмечается, что не существует даже приблизительного определения «чувств верующих», поэтому абсолютно невозможно судить за их оскорбление.

«Тем более что христианские чувства — это любовь и милосердие, а вовсе не жажда возмездия», — добавляют авторы петиции.

Они напоминают, что Россия является светским государством, поэтому чрезмерная опека церкви недопустима и неправомерна.

«Кроме того, эта опека приводит к тому, что религия часто используется как "ширма" для прикрытия политических афер и имперских амбиций», — пишут они.

Приговаривать к реальному сроку за слова, которые не содержат угроз и призывов к насилию, «не только несправедливо, но и бесчеловечно».

«Как христиан и просто как людей, нас возмущает такая жестокость», — пишут авторы.

Уголовное преследование по статье 148 УК РФ культивирует в людях мстительные чувства и «представляет христианство как агрессивный культ».

«Мы считаем, что заявления об оскорблении чувств вообще не должны рассматриваться в уголовном правосудии. Также требуем пересмотра и прекращения уголовных дел, возбуждённых по доносам об "оскорблении чувств верующих" или связанных с антирелигиозными публикациями. Мы, христиане, не нуждаемся в государственной защите от людей, высказывающих антирелигиозные взгляды», — пишут авторы.

На момент публикации заметки петиция набрала более 34 тысяч подписей.