«Хотели бы – ты бы ещё в первый день сдох». Доктор Мясников прокомментировал интервью Навального журналу Der Spiegel

Главврач московской больницы имени Жадкевича и теледоктор Александр Мясников прокомментировал в своём телеграм-канале интервью оппозиционера Алексея Навального немецкому журналу Der Spiegel, в котором политик подверг критике действия омских врачей после его отравления.

«Послушай, ты: хотели бы – ты бы ещё в первый день сдох!», — написал доктор Мясников, отвечая на якобы заявление Навального о том, что омские медики хотели его смерти. При этом сам оппозиционер в интервью немецким журналистам не делал подобных заявлений, а лишь обвинил врачей во лжи.

Помимо этого Мясников потребовал привлечь оппозиционера к ответственности по статье о клевете, из-за его заявления о том, что за отравлением стоит лично президент РФ Владимир Путин.

«Извините, а вы точно доктор?», — прокомментировал слова Мясникова Навальный в своём твиттере.

Напомним, 20 августа по пути из Томска в Москву Алексей Навальный почувствовал себя плохо в самолете. Лайнер экстренно посадили в Омске. Навального госпитализировали, он впал в кому. 22 августа политика доставили в берлинскую клинику Charite. Несколько независимых европейских лабораторий пришли к выводу, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Несколько недель политик провел в коме. 23 сентября оппозиционера выписали из клиники, до конца курса реабилитации он пробудет в Германии.

Накануне в интервью немецкого издания Der Spiegel Навальный обвинил Владимира Путина в причастности к своему отравлению. В ответ на это пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что с Навальным работают представители ЦРУ США.