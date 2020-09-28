«Хотели побольше погулять». В Нижнем Тагиле полиция нашла двух подростков, которые неделю назад ушли из дома

Сотрудники полиции Нижнего Тагила нашли двух 14-летних подростков, которые 22 сентября ушли из дома в школу и не вернулись обратно. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», на розыск подростков, состоящих на учёте в ПДН за неоднократные уходы из дома, были ориентированы дежурные наряды, проверялись места концентрации подростков. В полицию поступала информация о том, что ребят видят на улицах Вагонки.

«Накануне сотрудники отела полиции № 17 вместе с коллегами из управления, всего более 40 человек, разделившись на поисковые группы, прочёсывали территорию Дзержинского района, разделив по секторам. Около 23 часов инспекторы ПДН задержали подростков у дома по проспекту Вагоностроителей, куда они пришли в поисках очередного места для ночлега. Объясняя причины своего поступка сотрудникам полиции, подростки признались, что уходят из дома, так как хочется побольше гулять», — рассказали в полиции.

Установлено, что каких-либо противоправных деяний в отношении несовершеннолетних не совершено. Сотрудники полиции просят жителей города обращать внимание на подростков, которые в позднее время находятся в подъездах домов, и сообщать о подобных фактах в полицию по телефону 02.