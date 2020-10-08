«Хотел проверить полицейских». В Нижнем Тагиле безработный мужчина «заминировал» магазин на Новострое

Днём 8 октября в оперативные службы поступило сообщение о минировании магазина в доме № 16 по улице Новострой. На место были направлены экипажи полиции, скорой помощи, МЧС и ОМОН. Как сообщил АН «Между строк» руководитель пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых, сигнал оказался ложным.

«Сигнал в дежурную часть полиции поступил в 14:05. Звонивший ошарашил стражей порядка сенсационным сообщением криминального характера о том, что в одной из торговых точек в данном доме он лично заложил несколько взрывных устройств и в самое ближайшее время там произойдёт своего рода апокалипсис. Что характерно, гражданин представился сотрудникам МВД гражданином Черепановым 1976 года рождения. Оперуполномоченные быстро провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, установили место жительства “гангстера”, где его и задержали. Оказалось, что он нигде не работает, не судим. И был очень сильно ошарашен таким быстрым визитом сыщиков уголовного розыска. Сейчас он даёт показания в отделе полиции. В районе магазина была создана зона безопасности, проведена эвакуация и проверка всех помещений магазина. Взрывное устройство не обнаружено», — пояснил Валерий Горелых.

По словам представителя МВД, на вопрос подозреваемому, зачем он это сделал, мужчина сообщил, что таким образом хотел проверить профессионализм тагильских полицейских.