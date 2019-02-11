Общество

Хорошо ли вы знаете мэра Нижнего Тагила? Тест-игра к 50-летию Владислава Пинаева

11.02.2019 10:22
Хорошо ли вы знаете мэра Нижнего Тагила? Тест-игра к 50-летию Владислава Пинаева

Сегодня, 11 февраля, мэру Нижнего Тагила Владиславу Пинаеву исполняется 50 лет. Пинаев вступил в должность градоначальника менее полугода назад, а до этого он четыре года работал первым заместителем главы города. Мы подготовили к юбилею Владислава Юрьевича тест-игру, чтобы каждый мог проверить, насколько хорошо он знаком с мэром. Вы, например, знаете, что у Владислава Пинаева есть татуировка? А какими видами спорта он занимался и под какую музыку? Сейчас проверим!

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Фото: Ura.ru, ntagil.org
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