Холманских прокомментировал своё участие в выборах свердловского губернатора

Полпред в Уральском федеральном округе Игорь Холманских не планирует участвовать в выборах губернатора Свердловской области. Об этом чиновник заявил в ходе пресс-конференции, которую он даёт сегодня в своей резиденции в Екатеринбурге.

«С 18 мая 2012 года у меня есть поручение главы государства работать его полномочным представителем в Уральском федеральном округе. Других поручений не имею, исполняю то, что надлежит исполнить», – заявил полпред.

Имена возможных кандидатов на пост губернатора Холманских комментировать не стал.

«Кто заявится – тот заявится. Пока есть определённый круг лиц, которые говорят, что будут, но обещать – не значит жениться», – добавил Холманских.

Агентство новостей «Между строк»