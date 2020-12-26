Хоккейная команда «Спутник» из Нижнего Тагила обыграла верхнесалдинский «Титан». Игра прошла сегодня, 26 декабря, на домашней площадке в рмках чемпионата Свердловской области среди взрослых.

В матче тагильчане смогли одержать победу в овертайме со счётом 5:4, сообщается в группе «ХК Спутник Нижний Тагил» во «ВКонтакте».

До команды из Верхней Салды хоккеисты Нижнего Тагила встречались с «Синарой» из Каменска-Уральского. Тогда «Спутник» проиграл со счётом 9:4. Сейчас тагильская команда занимает 5-е место в турнирной таблице.