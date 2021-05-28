ХОККЕЙ — НАША ИГРА

Что связывает Россию и Чехию? Ну конечно, любовь к марке ŠKODA. А ещё? Любовь к хоккею! В обеих странах хоккей — больше чем командная игра. Нас объединяет страсть к победе, большая игра и настоящий драйв! Для ŠKODA хоккей — самый главный вид спорта.

Поэтому ŠKODA — генеральный спонсор чемпионата мира по хоккею уже 29 лет!

84-й чемпионат мира Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF) проходит в столице Латвии Риге с 21 мая по 6 июня 2021 года. ŠKODA AUTO поддерживает чемпионат мира Международной федерации хоккея в качестве официального главного спонсора 29-й год подряд. Это означает, что бренд является мировым рекордсменом по продолжительности основного спонсорства в истории спортивных чемпионатов мира. ŠKODA впервые предоставляет организаторам турнира парк полностью аккумуляторных электромобилей из 45 ENYAQ IV. Чешский производитель автомобилей также является эксклюзивным партнёром приложения и фанбордов ИИХФ 2021 года.

Мартин Ян, член совета директоров ŠKODA AUTO по продажам и маркетингу, подчёркивает: «Как чешская компания, ŠKODA AUTO тесно связана с хоккеем с шайбой из-за огромной популярности этого вида спорта в своей стране. Кроме того, хоккей представляет собой динамичный, практичный и коллективный подход — ценности, которые идеально подходят ŠKODA AUTO. По этой причине мы поддерживаем чемпионат мира по хоккею с шайбой ИИХФ в этом году в качестве главного спонсора 29-й год подряд и, таким образом, сохраняем официально признанный мировой рекорд по самому продолжительному спонсорству в истории спортивных чемпионатов мира. Мне особенно приятно, что в этом году мы размещаем полностью электрический парк из 45 ENYAQ iV, который мы предоставляем организаторам».

В качестве официального партнёра турнира по мобильности ŠKODA предоставляет организаторам чемпионата мира по хоккею с шайбой IIHF автопарк, который впервые будет полностью электрическим: 45 ŠKODA ENAYQ iV безопасно курсируют между двумя объектами чемпионата мира. На автомобилях изображены логотипы ŠKODA AUTO, официального главного спонсора, и чемпионата мира по хоккею 2021 года.

Приложение 2021 IIHF на базе ŠKODA AUTO предлагает любителям хоккея увлекательные истории и полезную статистику. Живой тикер с предупреждением о голах даёт фанатам возможность принять участие в действии почти в реальном времени, даже если они не смогут присутствовать лично в этом году. Пользователи также могут делать прогнозы на результаты матчей и делиться ими с друзьями. Приложение доступно для устройств Android и iOS на нескольких языках.

Ещё одна новая концепция этого года — фанборды. Поскольку зрители не могут смотреть матчи на арене из-за пандемии коронавируса, ŠKODA предлагает энтузиастам возможность разместить на трибунах картонную фигурку со своей фотографией. Это инновационное решение даст возможность до 15 000 болельщиков поддержать на арене свою любимую команду.

У ЛЮБВИ К ХОККЕЮ НЕТ ГРАНИЦ

На трибунах, в дороге или дома нас объединяет нечто большее, чем спорт.

Вместе мы болеем за любимую команду, по-настоящему радуемся и поддерживаем друг друга.

И эту любовь к хоккею мы воплотили в серии ŠKODA HOCKEY EDITION.

Когда команда ŠKODA HOCKEY EDITION «выходит на лёд», в победе можно не сомневаться!

Впечатляющий ŠKODA KODIAQ с полностью светодиодными фарами ни за что не упустит противника из виду. Динамичный ŠKODA RAPID в новой экипировке и с кожаным мультирулём поможет вовремя перехватить инициативу и удерживать её благодаря системе климат-контроля Climatronic. И совсем недавно к команде HOCKEY EDITION присоединились новые игроки: долгожданный ŠKODA KAROQ и абсолютно новая ŠKODA OCTAVIA. Подробнее о серии: https://www.skoda-avto.ru/models/hockey-edition-overview.

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