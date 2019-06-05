Хоккеист Павел Дацюк подписал контракт с «Автомобилистом»

Нападающий хоккейного клуба СКА Павел Дацюк возвращается в екатеринбургский «Автомобилист» в рамках годичного контракта, сообщается на сайте хоккейного клуба.

«Наш клуб с гордостью сообщает, что за "Автомобилист" будет выступать один из самых титулованных хоккеистов России, легендарный воспитанник екатеринбургского хоккея Павел Дацюк, во всём хоккейном мире известный как Волшебник!» — говорится в официальном сообщении клуба.

Хоккеист играл за СКА с 2016 года. В 2017 году он завоевал Кубок Гагарина, а в 2018 году в составе российской сборной по хоккею стал победителем Олимпиады. В 2001–2016 годах Дацюк играл за «Детройт Ред Уингз», выиграв за этот период три Кубка Стэнли.