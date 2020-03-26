Хоккеист из Нижнего Тагила дисквалифицирован за употребление кокаина

26-летний уроженец Нижнего Тагила Кирилл Дьяков, экс-игрок ХК «Адмирал» (Владивосток), дисквалифицирован на 15 месяцев за употребление кокаина. Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации хоккея (МФХ). Организация определила нарушение Дьякова как «непреднамеренное», но всё равно назначила наказание. Вскоре после сдачи положительного допинг-теста «Адмирал» разорвал с хоккеистом контракт.

«Основываясь на объяснении игрока, МФХ установила, что запрещённое вещество использовалось им вне соревнований и его употребление не связанно со спортивным выступлением, поэтому нарушение антидопинговых правил не считается умышленным», — говорится в пресс-релизе МФХ.

Сам Дьяков вину признал и не стал использовать право на апелляцию, отказавшись от слушания перед дисциплинарным советом. Начало его 15-месячного отстранения отсчитывается с момента временной дисквалификации и продлится до 2 февраля 2021 года. Агент Дьякова Александр Черных уверен, что кокаин попал в организм игрока непреднамеренно. По его словам, хоккеист намерен продолжить выступать после того, как отбудет дисквалификацию.

Кирилл Дьяков родился в Нижнем Тагиле, но свою профессиональную карьеру начал в 2010 году в составе ярославского клуба МХЛ «Локо». Успешно отыграв свой дебютный сезон, защитник добился того, что на драфте КХЛ его выбрала ханты-мансийская «Югра», за которую, впрочем, он начал играть только спустя год. До перехода в «Адмирал» он также выступал за «Торпедо», «Ладу», «Нефтехимик» и новокузнецкий «Металлург». В завершившемся сезоне регулярного чемпионата КХЛ он успел принять участие в 34 матчах при среднем показателе полезности «0» и 28 минутах штрафа, а также сумев отметиться пятью результативными передачами.