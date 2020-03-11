«Хочу представлять интересы города на региональном или федеральном уровне». Депутат Нижнего Тагила Мария Лисина заявилась на конкурс «Лидеры России. Политика»

Депутат Нижнетагильской гордумы Мария Лисина зарегистрировалась для участия в популярном всероссийском конкурсе «Лидеры России. Политика». Об этом сама девушка рассказала журналисту АН «Между строк». О старте нового проекта она узнала из интернет-новостей.

«Решила, почему бы и не поучаствовать, для меня это определённый опыт, но я всё-таки нацелена на победу. Нужно всегда стремиться к чему-то большему, развиваться и двигаться дальше. Двигаться дальше, чтобы представлять интересы нашего города, может быть, уже на региональном или федеральном уровне. Также это позволит мне привлечь больше ресурсов для реализации тех социальных проектов, которыми я занимаюсь всю свою жизнь. Они связаны с поддержкой детей и старшего поколения и волнуют меня до глубины души. Хотелось бы помочь большему количеству людей, которые нуждаются в этом. Кроме того, участие в конкурсе — отличная возможность для людей, проживающих далеко от столицы, рассказать о себе, своём городе, его проблемах и предложить пути их решения», — рассказала Мария Лисина.

Конкурс «Лидеры России» — публичная площадка, где любой желающий может продемонстрировать, а также развить свои способности при поддержке опытных наставников (в их числе губернаторы Магаданской и Омской областей Сергей Носов и Александр Бурков). Кроме того, это возможность бесплатно раскрутить собственный политический бренд, повысить узнаваемость.

«Сейчас идёт этап голосования, мой профиль на сайте конкурса уже активен для поддержки. Потом нужно будет выполнить задания дистанционного этапа на сайте конкурса, в марте — апреле пройдут очные полуфиналы, будет интервью. А в мае уже состоится финал и подведут результаты», — добавила Мария Лисина.

Также на участие в конкурсе от Нижнего Тагила заявились бывший депутат гордумы Андрей Муринович и мастер химсырья Уральского завода пластификаторов Михаил Абросимов.

Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко объявил о запуске нового конкурса для будущих политиков и законотворцев «Лидеры России. Политика» на платформе «Россия — страна возможностей» в конце февраля. Он предназначен для людей, желающих заняться общественно-политической деятельностью и участвовать в выборах в представительные органы власти. Регистрация продлится до 16 марта.

Напомним, статус народного избранника Мария Лисина получила в 2017 году. Ленинская прокуратура уже дважды обвиняла её в сокрытии доходов, но девушке удалось доказать депутатам-коллегам свою невиновность и избежать лишения мандата. Об образе стервы, жизни в соцсетях, нежелании строить из себя «умную депутатшу» и избалованной молодёжи можно почитать в интервью Марии Лисиной АН «Между строк».