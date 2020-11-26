«Хочется верить в чудеса и дарить радость». Тагильчан приглашают исполнить мечты детей

Каждый может стать Дедом Морозом для одного из 3000 детей из детских домов, кризисных и неблагополучных семей, а также с ограниченными возможностями здоровья. С 23 ноября по 20 декабря региональная общественная организация «Добровольческое движение "Дорогами добра"» и торговая сеть «Пятёрочка» проводят благотворительный проект «Ёлка желаний». Социальная акция проходит в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Первоуральске, а 30 ноября к ней присоединятся Тюмень, Тобольск и Сургут.

В более 100 магазинах «Пятёрочка» в Свердловской области установлены новогодние ёлки, украшенные открытками с письмами детей Деду Морозу. Во всех этих открытках указан специальный номер и краткая инструкция, следуя которой каждый желающий сможет стать волшебником для одного или нескольких детей. Для исполнения новогоднего желания достаточно просто выбрать открытку на ёлке и купить указанный подарок. Приобретённые подарки необходимо передать сотрудникам в любом из магазинов торговой сети «Пятёрочка» городов — участников акции. Все подарки, собранные в период акции, будут переданы детям из Екатеринбурга, Алапаевска, Асбеста, Ачита, Берёзовского, Ирбита, Каменска-Уральска, Качканара, Кировграда, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Новоуральска, Первоуральска, Полевского, Ревды, Серова, Тавды, Тюмени и Сургута.

«Мы очень рады, что у "Ёлки желаний" есть такой надежный партнёр. Вместе мы не просто доставим подарки детям, но и наполним их дома волшебством», — отметил руководитель СРОО «Добровольческое движение "Дорогами добра"», автор и организатор проекта «Ёлка желаний» Валерий Басай.