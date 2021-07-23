«Хочется сделать так, чтобы было “вах!”». Мэр Нижнего Тагила провёл министру инвестиций экскурсию по строящейся набережной

Строительство новой набережной «Тагильская лагуна — 2» идёт согласно графику. Об этом Владислав Пинаев доложил министру инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой, которая сегодня приехала в Нижний Тагил с рабочим визитом.

Владислав Пинаев показал Виктории Казаковой будущую баскетбольную площадку, площадку для авиамоделирования и саму набережную.

«Масштабы впечатляют, радует, что подрядчик очень ответственно подходит к выполнению своего дела. Но впереди ещё огромный пласт работы. Много нужно сделать для благоустройства», — говорит Виктория Казакова.

На совещании директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев сообщил, сейчас с обеих сторон Городского дворца детского и юношеского творчества сделаны парковки для машин, на самой набережной на 70% площади положен тротуар, также подрядчик заасфальтировал площадки для воркаута и баскетбола. Васильев отметил, что на набережной уже провели электричество и установили фонари. В августе должны начать покраску скейт-площадки.

Помимо этого, на совещании стало известно, что скульптуры кальмара, которую хотели установить на набережной, не будет. Вместо неё на въезде появится топиарная фигура Микки Мауса из цветной искусственной травы.

«Хочется сделать так, чтобы было “вах!”. Если сделали один раз, то сделали так, чтобы было достойно», — поделился мэр.

Планируется, что подрядчик закончит ремонтные работы на набережной 20 октября.