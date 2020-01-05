ХК «Спутник» заканчивает первый круг чемпионата Свердловской области на первом месте

В последней игре первого круга чемпионата Свердловской области по хоккею среди взрослых команд нижнетагильский «Спутник» на выезде забросил семь безответных шайб в ворота «Спартаковца» из Екатеринбурга. У тагильчан дважды отличились Александр Гиберт и Артём Захаров, также голами отметились Александр Оборнев, Евгений Путилов и Виталий Ситников.

Первый круг «Спутник» заканчивает на первом месте с 16 очками в активе и с разницей забитых и пропущенных шайб +15. Следующую игру тагильчане вновь проведут со «Спартаковцем» 25 января, но уже на домашней арене.