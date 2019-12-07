ХК «Спутник» из Нижнего Тагила одержал вторую победу на чемпионате Свердловской области

Сегодня, 7 декабря, в рамках чемпионата Свердловской области по хоккею среди взрослых команд хоккейная команда нижнетагильского спортивного клуба «Спутник» в Екатеринбурге переиграла местный «УрФУ-Спартаковец» со счётом 2:1.

В составе «Спутника» шайбы забили Александр Круглов (на 22-й минуте) и Иван Агалаков (на 49-й минуте).

С шестью очками тагильская команда после двух игр занимает 1-е место в турнирной таблице.

Следующую игру подопечные Алексея Фетисова проведут дома 14 декабря с «Энергией» из посёлка Рефтинского.