ХК «Спутник» из Нижнего Тагила может покинуть чемпионат ВХЛ

Нижнетагильский «Спутник» может не сыграть в следующем сезоне в чемпионате ВХЛ, сообщает твиттер «Хоккейный инсайдер». По мнению источника, первая команда клуба будет заявлена на первенство ВХЛ (ВХЛ-Б), вместо «Юниор-Спутника». Главным тренером команды в новом сезоне станет Алексей Фетисов. В пресс-службе команды пока не комментируют данную информацию.

Напомним, тагильская команда под руководством Сергея Лопушанского закончила сезон на предпоследнем 26-м месте, одержав лишь 12 побед в 52 матчах. Это худший результат клуба за всё время существования Высшей хоккейной лиги.