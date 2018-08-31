ХК «Автомобилист» начнёт новый сезон в КХЛ с рекордным бюджетом в 1,8 миллиарда рублей

Бюджет екатеринбургского хоккейного клуба «Автомобилист» в сезоне 2017/2018 составил 1,8 миллиарда рублей. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции директор клуба Максим Рябков. Менеджер отметил, что в эту сумму входят расходы как на сам «Автомобилист», так и на молодёжную команду и фарм-клуб «Горняк». В этом сезоне зарплатный бюджет игроков команды был увеличен на 15% в сравнении с 2017 годом.

«Увеличение зарплатного бюджета произошло в основном за счёт того, что мы подписали [лучшего снайпера КХЛ 2017/18] Найджела Доуса. Дальнейшего роста зарплатного фонда не будет. Дело в том, что КХЛ планирует ужесточить зарплатный потолок и тратить больше средств будет невозможно», — сказал Рябков.

Новый сезон в КХЛ для «Автомобилста» стал юбилейным — десятым. Президент клуба гендиректор УГМК Андрей Козицын заявил, что у команды есть шансы попасть в финал Кубка Гагарина, пишет Ura.ru. В прошлом сезоне свердловская команда выбыла из плей-офф в четвертьфинале и заняла 4-е место из 14 команд в Восточной конференции.