Хирурга из Каменска-Уральского осудят за взятку в 100 тысяч рублей

Врач-хирург городской больницы Каменска-Уральского предстанет перед судом по обвинению в получении взятки, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, врач пообещал подтвердить призывнику фиктивный диагноз, освобождающий его от службы в армии, за 100 тысяч рублей.

«При передаче части взятки в размере 50 тысяч рублей 2 августа 2019 года обвиняемый был задержан сотрудниками отдела УФСБ РФ по Свердловской области. Вину в совершении преступления обвиняемый признал полностью», — рассказали в прокуратуре.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Дело будет рассматривать Синарский районный суд Каменска-Уральского.