Хакеры взломали базу данных областного онкодиспансера

Неизвестные хакеры взломали базу данных патологоанатомического отделения Свердловского онкодиспансера, со ссылкой на врача-нейрофизиолога Светлану Лаврову пишет Znak.com.

По её словам, взломщики требуют от руководства больницы 80 тысяч рублей за возвращение данных, администрация онкодиспансера согласилась их заплатить, но теперь хакеры не выходят на связь.

Лаврова подчеркнула, что из-за инцидента без результатов биопсии остались от 200 до 400 пациентов.

«Только у нас в отделении около 20 пациентов лишились результатов гистологии. А бумажные носители уже не заполняются: ни направления, ни журналы, ну как же, мы в XXI веке живём, какие бумажки. Вот всё и рухнуло», — написала врач.

Произошедшее она назвала «катастрофой», так как «от гистологии зависит, какое назначать лечение».