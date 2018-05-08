Хабаровские предприниматели вышли на пикет из-за закрытия ТРЦ

В Хабаровске 8 мая прошёл пикет предпринимателей, оставшихся без работы из-за закрытия торгово-развлекательных центров после массовых проверок МЧС и районных прокуратур Хабаровска,пишет «Коммерсантъ». Вмитинге приняли участие около 100 человек.

Участники согласованной акции вышли с плакатами «Нет работы — нечем платить кредиты», «Нас кошмарят», «Мы хотим жить и работать». Протестующие требовали ускорить процесс открытия ТРЦ, поскольку многие из них уже почти полмесяца остаются без работы и терпят убытки. Как заметила одна из участниц пикета, несмотря на закрытие торговых точек, с предпринимателей «никто не снимал обязательств по оплате аренды, налогов».

На пикете присутствовал заместитель председателя совета по предпринимательству при губернаторе Хабаровского края Андрей Веретенников, который сообщил собравшимся, что прокуратура и суды уже пошли навстречу бизнесменам и разрешили открывать ТРЦ в «ручном режиме».

«Мы вчера открыли "ЭВР", сегодня "Смайл Март". Это удаётся сделать благодаря тому, что судьи назначают судебные заседания в укороченные сроки. И если контрольная проверка устанавливает, что нарушения устранены, то торговый центр быстро открывается», - заверил Веретенников.

Он также сообщил, что в судах находятся ещё 11 представлений о возобновлении работы торгово-развлекательных центров, их планируется рассмотреть до конца недели.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что почти треть торговых центров по всей России временно закрылись после проверок МЧС, которые начались после трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове.