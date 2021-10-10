Guide PRO. Ребёнок не хочет есть в школе. Что я могу сделать?

Почти во всех школах есть буфеты с выпечкой, которую дети охотно едят, а от остальной еды отказываются. Питание в образовательных учреждениях — проблема не новая, но очевидно, что до её решения ещё слишком далеко. Недавно мы писали о жалобах на питание в столовой школы № 50, сегодняшний выпуск нашей самой полезной рубрики Guide PRO посвятим тому, какие действия можно предпринять, если ваш ребёнок жалуется на еду и остаётся весь день голодным.

Кто закупает продукты и готовит для тагильских школьников?

Информация об организации питания должна размещаться на официальных сайтах школ в разделе «Горячее питание». По данным управления образования, в Нижнем Тагиле питанием в школах занимаются отдельные организации: ООО «ОМС-Лечебное питание» (г. Новосибирск) и ООО «Комбинат общественного питания» (г. Полевской).

Куда обращаться в первую очередь, если питание не устраивает?

Родители (законные представители) могут предъявить претензию к школе, чтобы она, как заказчик, обратилась к комбинатам питания. Также родители всегда могут связаться с этими компаниями лично. Для этого нужно позвонить по телефонам 8-800-200-2070 (ООО «ОМС-Лечебное питание») и 8-909-01-88-92 (ООО «Комбинат общественного питания»).

Могут ли родители участвовать в составлении меню?

Родители имеют право участвовать в разработке предложений и рекомендаций по улучшению качества питания и мониторить его в составе совета по питанию, так называемой бракеражной комиссии. В неё входят представители родительских комитетов и школьной администрации. Для подачи своей кандидатуры для включения в состав совета нужно обратиться к оператору питания, если этим занимается сторонняя организация, а не школа.

Что можно проверить прямо в столовой?

Родители по согласованию с директором школы могут проверить, соответствуют ли блюда утверждённому меню, взвесить порцию, посмотреть внешний вид и убедиться, планировалось ли конкретное блюдо в этот день. После проверки составляется список претензий с требованием устранить недочёты. В таком случае школьная администрация вправе требовать проведения проверки и замены повара или целой бригады, обслуживающей столовую.

Если при проведении бракеража выявлена недоброкачественная продукция, составляется акт, который передаётся руководителю школы и поставщику услуги питания для принятия мер по изъятию из оборота данного продукта.

Что делать, если на уровне школы решить проблему не удалось?

Пожаловаться на питание в школе можно офлайн и через интернет-приёмные в региональный Роспотребнадзор и прокуратуру. Жаловаться можно на качество (вкус, запах и размер порций) предлагаемой детям пищи, санитарные условия её приготовления и подачи, любые махинации с оплатой. Желательно, чтобы жалоба была предоставлена с образцом блюда и продукта для проведения соответствующей экспертизы.

Роспотребнадзор разработал специальные методические рекомендации. Можно заполнить оценочный лист, и эти оценки будут учитываться надзорным ведомством при проведении проверки в школе.

Куда ещё можно пожаловаться, чтобы ситуация изменилась?

Сообщения с оценкой качества горячего питания, замечания, жалобы и предложения по организации питания родители могут направить через портал госуслуг.

Кроме того, в Министерстве образования и молодёжной политики Свердловской области работает горячая линия: 8 (343) 312-00-04 (доб. 140) — Шиловских Дмитрий Александрович, начальник отдела воспитания, профилактики и комплексной безопасности системы образования Министерства образования и молодёжной политики Свердловской области.