Кормят недоваренными макаронами и сгоревшей запеканкой. Ученики и родители жалуются на некачественное питание в школе №50 Нижнего Тагила

В школе № 50 Нижнего Тагила учащиеся и их родители жалуются на невкусное и некачественное питание в столовой. По их словам, блюда часто подают недоваренными или, наоборот, переваренными.

В редакцию АН «Между строк» обратились несколько родителей, чьи дети учатся в школе № 50.

«Качество еды испортилось примерно два года назад, раньше питание было отличное, я сама лично покупала там еду домой. Но сейчас это невозможно есть. Думаю, очень сильно повлияло изменение состава руководства школы и поваров в столовой», — рассказала Ирина (имя изменено), у которой два ребёнка учатся в школе № 50.

В образовательном учреждении приготовлением пищи занимается ООО «Комбинат общественного питания». Для льготников и учеников начальных классов питание бесплатное. А «платникам» завтрак обходится в 35 рублей, обед — в 80 рублей. В состав обеда сейчас входит салат, суп, второе блюдо, напиток и хлеб.

«То, что написано в меню, — это одно. То, что выдают детям на самом деле, — это другое. Замены в меню происходят ежедневно. Например, 2 сентября в меню написана печень по-строгановски, то есть должна быть такая рубленая печень. Но вместо этого детям дали запеканку из печени», — говорит Ирина.

Также женщина отмечает, что детям часто не дают сдобу и салаты, которые прописаны в меню.

«Если в меню указана помидорка, то детям нужно сходить и попросить её у поваров. Просто так её не положат. Ещё бывает, что повара заменяют продукты. Например, сегодня по меню нашим детям должны были дать плов из говядины, но в итоге дали плов из курицы. Причём плов был очень сырой», — делится Ирина.

По словам женщины, в прошлом году она вместе с другими родителями написала заявление о некачественном питании в школе в администрацию Нижнего Тагила. Также родители написали письмо ответственной за питание в МБОУ СОШ № 50 Ирине Гаевой.

После этого в школе создали специальный актив, который пробовал еду. Также в учреждение приезжала комиссия из администрации города. Ситуация на время наладилась, но после окончания проверок питание снова ухудшилось.

«У нас новый коллектив, получилась такая “сборная солянка”. Они пока не могут сориентироваться. Не сработались, так скажем, опыта у них мало», — рассказала директор Нижнетагильского филиала ООО «Комбинат общественного питания» Елена Ильина.

Родители не исключают обращение в прокуратуру. По словам родителей учеников, они уже не раз жаловались лично директору школы на некачественное питание.

«Еда у нас хорошая, она не может быть плохой. Что касается фотографий, которые я тоже видел, нет подтверждения, что фото были сделаны в нашей школе», — рассказал АН «Между строк» директор школы Роман Мусин.

Директор отметил, что качество школьного питания проверяется регулярно. По его словам, в учреждении есть специальная комиссия, состоящая из представителя школы и представителя «Комбината общественного питания». Их задача — пробовать и взвешивать приготовленные завтраки и обеды. Также в школе есть комиссия общественного контроля, в которую входят родители.

«За последний год ко мне не поступило ни одной жалобы. Просто общественности удобнее написать куда-нибудь, чем подойти и нормально разобраться. Да, может быть, какие-то проблемы были с рожками, но тут сработал человеческий фактор, у нас новая бригада поваров. Да, вчера у нас была небольшая проблема с рисом. Я сразу же позвонил управляющей, сегодня приехала технолог и отработала все моменты», — сообщил директор.