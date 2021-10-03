Guide PRO. Как помочь бездомному человеку в Нижнем Тагиле?

В 2020 году в управление социальной политики № 21 Нижнего Тагила за помощью обратились 243 человека без определённого места жительства. Бездомные, по самым разным причинам оказавшиеся на улице, сталкиваются со множеством трудностей: у них нет питьевой воды и еды, в том числе горячей, которая помогает не замёрзнуть, нет одежды по погоде, полиса ОМС, им негде постирать одежду и помыться. В новом выпуске Guide PRO рассказываем, что делать, если вы встретили бездомного человека на улице.

Стоит ли давать деньги бездомным?

Если на улице к вам подходит человек и просит денег, узнайте, зачем они ему нужны. Если он просит их на еду, то лучше самостоятельно купите её и отдайте бездомному. В противном случае велика вероятность, что эти деньги человек потратит на выпивку, которая причинит ему вред.

Какую еду купить?

Покупать нужно ту еду, которую бездомный сможет съесть прямо сейчас: например, хлеб, булочку, сосиски, паштет или творог. «Доширак» и пельмени покупать не стоит: бездомный не может приготовить себе пищу.

Помогите бездомному одеться

Если вы встретили бездомного недалеко от своей квартиры, принесите ему сезонную одежду. Зимой можно поделиться ненужными вам тёплой курткой, ботинками, шерстяной кофтой и шапкой. Летом — футболкой или майкой. Руководствуйтесь правилом «относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе».

Если у вас нет лишней одежды, расскажите бездомному, что вещи ежедневно до 17:00 раздают в Скорбященском женском монастыре на Красногвардейской, 55. Со среды по воскресенье с 10:00 до 17:00 одежду выдают в храме Сергия Радонежского на Металлургов, 32. По средам с 14:00 до 17:00 и по воскресеньям с 10:00 до 13:00 необходимую одежду можно взять в Доме милосердия, который работает при храме Воскресения Христова на Лесной, 20.

Если бездомный нуждается в медицинской помощи, вызовите скорую

Нередко люди, живущие на улице, получают серьёзные травмы. Так, во время сильных морозов зимой может произойти обморожение конечностей. Если вы видите, что человек нуждается в помощи, спросите у него разрешение на госпитализацию. Если он согласен, вызовите скорую по номеру 112 или 03. Будьте готовы к тому, что могут возникнуть сложности: с оформлением таких пациентов много проблем, решать которые захотят далеко не все. Проследуйте за бездомным прямо до больницы, удостоверьтесь, что ему оказали необходимую помощь.

Расскажите бездомному об организации «Тарелка добра»

Общественная организация «Тарелка добра» ежедневно раздаёт благотворительные обеды бездомным людям и тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

График обедов:

понедельник: 14:00 (Центр, ул. Циолковского, 7);

вторник: 15:00 (Вагонка, конечная остановка трамвая, около храма Воскресения Христова);

среда: 12:00 (Выя, ул. Быкова, 11);

четверг: 15:00 (Красный Камень, Грибоедова, 7);

пятница: 14:00 (Тагилстрой, ул. Красных Зорь, 18).

Отведите бездомного в центры социального обслуживания

В центрах социального обслуживания населения на ул. Правды, 9а, ул. Землячки, 3 и ул. Пархоменко, 16 бездомный бесплатно сможет получить подержанные вещи, горячее питание или набор продуктов. В случае утраты документов здесь окажут юридическую, медицинскую и психологическую помощь.