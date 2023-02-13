ГУФСИН: Осуждённые исправцентра в Верхней Туре зарабатывают на оборонном предприятии до 240 тысяч рублей в месяц 

В пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области рассказали о зарплатах осуждённых, отбывающих наказание в исправительном центре (ИЦ) при ИК-13 в Верхней Туре. По информации ведомства, месячные зарплаты заключённых, работающих на Верхнетуринском машиностроительном заводе (входит в «Ростех»), могут достигать 240 тысяч рублей.

Всего в ИЦ в Верхней Туре содержатся 90 осуждённых. Согласно опубликованной ГУФСИН зарплатной ведомости, зарплата осуждённых сильно зависит от цеха, где трудоустроены осуждённые. Так, в механическом цехе № 4 средняя зарплата составляет 100 тысяч рублей, а в тарно-строительном цехе № 12 — 40 тысяч рублей. Примечательно, что в соответствии с приведёнными в таблицах данными средняя продолжительность рабочего дня осуждённого составляет почти 12 часов в день.

В пресс-службе ГУФСИН региона пояснили, что такие суммы получились из-за особого метода подсчёта отработанного времени на предприятии, учёта переработок и других факторов.

«Это ведомость предприятия, а не ГУФСИН. Именно завод является в данном случае работодателем. Со своей стороны мы обеспечиваем охрану и другие потребности осуждённых», — пояснили в пресс-службе ГУФСИН региона.

Важно отметить, что все осуждённые платят 5–20% от зарплаты в пользу государства. Так, только в январе из зарплат осуждённых в доход было перечислено 522 тысячи рублей.

Верхнетуринский машиностроительный завод является одним из старейших на Среднем Урале металлургических предприятий, он был основан 18 августа 1737 года и специализировался на выпуске пушечных ядер, штыкового железа, а также якорей и оснастки для флота. В период Великой Отечественной войны предприятие было полностью задействовано для выпуска спецпродукции (152-мм снаряды, 85-мм осколочные и бронебойные снаряды, корпуса к реактивным снарядам, осколочные гранаты). Сейчас на заводе выпускают снаряды для танков и гаубиц, а также реактивные ракеты для РСЗО.

На сегодня в Свердловской области действует 4 участка, функционирующих как исправительные центры, в которых отбывают наказание около 240 осуждённых к принудительным работам. Три из них — при КП-66, ИК-13 (Верхняя Тура) и при КП-45 (Камышлов) для осуждённых мужчин и один при ИК-6 (Нижний Тагил) — для осужденных женщин. Ещё одно пенитенциарное учреждение такого типа в скором времени должно открыться в Нижнем Тагиле рядом со школой № 90 в переоборудованном под нужды ИЦ общежитии Нижнетагильского техникума жилищно-коммунального и городского хозяйства.

Напомним, что с инициативой сделать ИЦ на ГГМ в Нижнем Тагиле женским выступили 9 декабря в правительстве региона. По задумке, в исправцентре можно будет разместить до 90 осуждённых к принудительным работам женщин.

Принудительные работы как вид наказания не связаны с изоляцией от общества, в отличие от лишения свободы. За хорошее поведение по решению администрации ИЦ ряду осуждённых разрешается жить вне центра: снимать квартиру или проживать совместно с семьёй. Так, на сегодня за пределами ИЦ в Свердловской области со своими семьями проживают 15 осуждённых, которые продолжают находиться под контролем системы ФСИН и работать на предприятиях. Такие условия отбывания наказания, как показывает опыт, являются стимулом для осуждённых встать на путь исправления, отмечают в пресс-службе ГУФСИН региона.