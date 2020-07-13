Губернатору Куйвашеву пожаловались на позднюю диагностику коронавируса у семьи из Нижнего Тагила

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев опубликовал в своём Instagram очередную порцию ответов на вопросы подписчиков, один из которых касался поздней диагностики коронавируса у семьи из Нижнего Тагила.

Один из подписчиков рассказал, что 25 июня COVID-19 был обнаружен у его отца, мужчину в тот же день увезли в инфекционную больницу. 1 июля c инфекцией госпитализировали его мать. По словам обратившегося, до этого женщину возили по всем больницам Нижнего Тагила и лечили «непонятно от чего».

«В итоге, потеряв неделю, она лежит на аппарате ИВЛ», — написал подписчик губернатору, добавив, что женщине не дают её вещи и средства гигиены, из-за чего она не может «ни помыться, ни в туалет сходить». Он попросил главу региона «повлиять на сотрудников медицинского учреждения городской инфекционной больницы».

Также инфекция 10 июля подтвердилась у двух младших членов семьи, до этого врачи не хотели брать у них анализы.

«Почему, когда обнаружили у двоих взрослых коронавирус, у детей ждали 15 дней и ещё были готовы ждать, почему не стали проверять сразу всю семью и лечить. Почему только когда температура 40 и человек задыхается», — задал вопрос подписчик.

Евгений Куйвашев ответил, что, несмотря на то что семейно-квартирные очаги отмечаются врачами как основные пути распространения инфекции, это происходит не в 100% случаев, особенно когда удаётся вовремя изолировать первого заболевшего. По мнению губернатора, «госпитализировать всех родственников одномоментно вряд ли было целесообразно». Глава региона рекомендовал обратившемуся направить предметный запрос в администрацию больницы или региональный Минздрав.

«Уверяю вас, что у наших медработников, как бы ни было сложно, нет цели “спихнуть” пациента, попытаться избежать “лишней” работы, и все медицинские организации у нас сегодня работают в соответствии с приказами и методрекомендациями Минздрава России. Так, по существующим правилам сегодня госпитализации у нас подлежат пациенты с клиникой респираторного заболевания. При этом в больницы и на дополнительные исследования в первую очередь попадают люди, у которых ниже нормы кислород в крови, высокая — свыше 38 градусов — температура продолжительный период и заметная одышка», — пояснил Куйвашев.

Он добавил, что не получал сигналов о нехватке каких бы то ни было гигиенических средств в городской инфекционной больнице Нижнего Тагила.