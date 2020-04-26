Губернатору Куйвашеву пожаловались на дефицит медицинских масок и других СИЗ в ЦГБ № 4 Нижнего Тагила

Жительница Нижнего Тагила обратилась к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с жалобой на дефицит медицинских масок и других средств индивидуальной защиты (СИЗ) у медиков ЦГБ № 4. Глава региона прокомментировал вопрос тагильчанки в своём Instagram.

Женщина рассказала губернатору, что в ЦГБ № 4 работает её мама. По словам тагильчанки, в больнице нет в наличии одноразовых масок, а «главный врач больницы Аникин говорит о том, что масок не будет до 20 мая, поэтому сотрудникам приходится самостоятельно шить ватно-марлевые повязки». Она добавила, что также наблюдается нехватка одноразовых шапочек, поэтому сотрудники больницы вынуждены их стирать и использовать повторно.

«Спасибо вам за сигнал, обязательно проверю информацию! Обеспечение медицинских работников средствами индивидуальной защиты сегодня — приоритет. И того, о чём вы пишете, быть не должно. Это просто недопустимо. Мы сегодня именно в больницы направляем в первую очередь всю продукцию, которую мы закупаем, получаем от федеральных властей или в качестве гуманитарной помощи от нашего бизнес-сообщества», — ответил Евгений Куйвашев.

Он также добавил, что, по данным Минздрава, система здравоохранения имеет необходимый запас СИЗов, в том числе в наличии более 2 миллионов одноразовых медицинских масок. Ежедневно ведомство собирает данные о потребности медучреждений в средствах индивидуальной защиты и направляет необходимые расходные материалы «туда, где это нужно». Также глава региона пообещал усилить контроль за этой сферой.

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