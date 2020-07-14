Губернатору Куйвашеву пожаловались, что в ДГБ Нижнего Тагила в одних боксах лежат дети с обычной простудой и контактные с COVID-19

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев опубликовал в своём Instagram очередную порцию ответов на вопросы свердловчан. Один из подписчиков попросил главу региона разобраться, почему в Детской городской больнице Нижнего Тагила на Кузнецкого, 10 в одних боксах лежат пациенты с обычной простудой и контактные с COVID-19.

«На каком основании в детскую больницу на Кузнецкого, 10 везут контактных с коронавирусом детей и обычных простудных, и все они лежат в одних боксах. Почему невинные дети с простой простудой могут страдать и быть подвержены этой гадости», — задали вопрос губернатору.

Куйвашев ответил, что в стационаре на Кузнецкого, 10 в апреле был развёрнут провизорный госпиталь, а с начала июня туда госпитализируют детей с тяжёлыми и среднетяжёлыми формами ОРВИ, подозрением на внебольничную пневмонию и тех, у кого подозревают COVID-19.