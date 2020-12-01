Губернаторов попросили объявить 31 декабря выходным днём

Член Общественной палаты России, глава «Трезвой России» Султан Хамзаев обратился к главам российских регионов с призывом лично объявить на своих территориях 31 декабря выходным днём, со ссылкой на письмо Хамзаева пишет РИА Новости.

«Тридцать первого декабря россияне должны быть дома, со своей семьёй, и вместе готовиться к празднику, поздравлять близких и друзей. Уверен, что официальный выходной день сделает атмосферу 31 декабря ещё более праздничной, а людей— более спокойными и счастливыми. На сегодняшний день инициатива "31 декабря — выходной день" активно обсуждается и горячо поддерживается представителями экспертных сообществ, депутатами, сенаторами, широкой общественностью. В этой связи, уважаемые коллеги, призываю вас поддержать общественную инициативу, утвердив 31 декабря официальным нерабочим днём на территории вашего субъекта», — говорится в обращении.

Хамзаев напомнил, что в 2019 году соответствующую инициативу поддержали более 15 регионов.﻿﻿﻿﻿

В 2020 году 31 декабря является рабочим, но сокращённым днём, 31 декабря 2021 года, согласно постановлению премьера Михаила Мишустина, сделают выходным.