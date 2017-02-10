Губернатором Карелии может стать глава ФССП

Новым главой Карелии вместо Александра Худилайнена, отставка которого может состояться уже на этой неделе, вероятнее всего станет директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Артур Парфёнчиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в парламенте. По его данным, увольнение Худилайнена – уже состоявшееся кадровое решение Кремля.

По информации издания «Вести Карелии», Худилайнен объявит об отставке в четверг, 16 февраля. Он возглавляет регион с 2012 года.

Сегодня, напомним, о своей отставке объявил губернатор Новгородской области Сергей Митин. По словам главы региона, он уходит с должности по собственному желанию и уже попросил президента Владимира Путина о новом месте работы.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: РИА Новости