Губернатора Куйвашева спросили о судьбе госпиталя имени Владислава Тетюхина

Во время прямой линии губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал ситуацию с госпиталем имени Владислава Тетюхина и ответил на критику властей региона и обвинения в желании «задавить» медицинское учреждение.

«Госпиталь принадлежит родственникам Владислава Тетюхина, это частная клиника. Владислав Тетюхин изначально хотел достроить госпиталь на свои деньги, но не получилось, и он обратился ко мне. Мы выделили 1,3 млрд рублей, чтобы госпиталь достроить. У нас говорят, что яблоко от яблони недалеко падает, но это не тот случай. Наследники заняли другую позицию», — сказал губернатор.

Куйвашев отметил, что после смерти основателя госпиталя его наследники на предложение оформить возврат выделенных средств или превратить деньги в акции отвечают отказом.

«Более того, я обратился в правоохранительные органы. Чтобы деньги не отдавать, они говорят о том, что мы кого-то пытаемся задушить. Новые собственники не хотят развития госпиталя. Сегодня активы госпиталя выведены на кипрские офшоры и операционная деятельность разделена. Я прошу от нашего Минздрава ответ на вопрос: где деньги и где имущество? К коллективу этот спор никакого отношения не имеет. И всё равно мы выделяем порядка 350 млн рублей на оказание в госпитале медицинской помощи. Мы настроены на конструктивный диалог с владельцами частного госпиталя», — подчеркнул глава региона.

Отдельно он отметил, что «разрушать госпиталь и в мыслях нет».

Напомним, руководство Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра имени Владислава Тетюхина объявило, что с 1 августа прекращает свою основную деятельность — работу по эндопротезированию. Об этом сообщил советник генерального директора клиники Михаил Лавров.