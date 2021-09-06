Губернатора Куйвашева спросили о судьбе госпиталя имени Владислава Тетюхина

Во время прямой линии губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал ситуацию с госпиталем имени Владислава Тетюхина и ответил на критику властей региона и обвинения в желании «задавить» медицинское учреждение.
«Госпиталь принадлежит родственникам Владислава Тетюхина, это частная клиника. Владислав Тетюхин изначально хотел достроить госпиталь на свои деньги, но не получилось, и он обратился ко мне. Мы выделили 1,3 млрд рублей, чтобы госпиталь достроить. У нас говорят, что яблоко от яблони недалеко падает, но это не тот случай. Наследники заняли другую позицию», — сказал губернатор.
Куйвашев отметил, что после смерти основателя госпиталя его наследники на предложение оформить возврат выделенных средств или превратить деньги в акции отвечают отказом.
«Более того, я обратился в правоохранительные органы. Чтобы деньги не отдавать, они говорят о том, что мы кого-то пытаемся задушить. Новые собственники не хотят развития госпиталя. Сегодня активы госпиталя выведены на кипрские офшоры и операционная деятельность разделена. Я прошу от нашего Минздрава ответ на вопрос: где деньги и где имущество? К коллективу этот спор никакого отношения не имеет. И всё равно мы выделяем порядка 350 млн рублей на оказание в госпитале медицинской помощи. Мы настроены на конструктивный диалог с владельцами частного госпиталя», — подчеркнул глава региона.
Отдельно он отметил, что «разрушать госпиталь и в мыслях нет».
Напомним, руководство Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра имени Владислава Тетюхина объявило, что с 1 августа прекращает свою основную деятельность — работу по эндопротезированию. Об этом сообщил советник генерального директора клиники Михаил Лавров.
- В июне этого года гендиректор Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра Алексей Щелкунов написал письмо Владимиру Путину с просьбой спасти госпиталь. В своём обращении к президенту он описал тяжёлое финансовое положение медучреждения.
- УКЛРЦ был построен на средства бывшего гендиректора и совладельца корпорации «ВСМПО-Ависма» Владислава Тетюхина. Общий объём инвестиций составил около 5 млрд рублей, из них 1,2 млрд рублей были выделены АО «Госпиталь восстановительных инновационных технологий» (ему принадлежит УКЛРЦ) из бюджета региона через КРСУ. Ранее корпорация несколько раз давала отсрочку госпиталю на возвращение долга. Один из обсуждаемых вариантов погашения долга — передача 25,6% акций компании-собственника госпиталя на баланс области. Однако наследники Владислава Тетюхина выступили против этого варианта.