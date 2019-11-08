Губернатор Югры запретила чиновникам «лайкать» посты с критикой власти

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (Югры) Наталья Комарова внесла поправки в кодекс этики и служебного поведения чиновников, запретив им поддерживать и публиковать в интернете посты с критикой действующей власти, пишет «Дождь».

Документ опубликован на сайте администрации региона. Запрет, как говорится в документе, носит рекомендательный характер.

«Рекомендуется не публиковать и не поддерживать текстовые материалы и фото-, видео-, аудиоматериалы, содержащие критику существующего конституционного строя, институтов публичной власти, а также порочащие честь и достоинство человека», — говорится в поправках.

Также чиновникам рекомендуется не вступать в группы и сообщества в интернете, где есть такие публикации, и не писать посты, «выражающие неприязненное отношение к отдельным гражданам».

Теми же поправками губернатор Югры рекомендовала госслужащим воздерживаться «от поступков и высказываний, способных вызвать сомнение в порядочности» их действий.