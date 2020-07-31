Губернатор Ямала заболел коронавирусом

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов сообщил в соцсетях, что заболел коронавирусом и сейчас находится на самоизоляции, пишет Znak.com.

«Мой вчерашний тест дал положительный результат. В целом состояние нормальное, нахожусь на изоляции дома. К сожалению, пришлось отменить запланированные на следующую неделю поездки по отдалённым муниципалитетам. Как только получу отрицательные тесты, сразу вернусь к активной работе. На своём примере убедился, что коронавирус рядом. Не расслабляйтесь, берегите себя и будьте здоровы!» — написал Артюхов.

Ранее мэр Губкинского Андрей Гаранин был госпитализирован с лабораторно подтверждённым диагнозом «коронавирус», через несколько недель он выздоровел и вышел на работу.

На 31 июля в ЯНАО выявили за сутки 112 новых случаев коронавируса, всего с начала пандемии в округе заболели 11 016 жителей региона, 77 человек скончались.