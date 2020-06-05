Губернатор Томской области обвинил в распространении коронавируса медиков

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин заявил изданию VTomske.ru, что медработники в местных больницах сами виноваты в том, что заразились коронавирусом.

По его словам, они нарушили требования безопасности. На заседании областной думы в четверг Жвачкин рассказал, что девушка-врач вышла покурить и заразилась коронавирусом, а потом, не снимая защитный костюм, пошла пить чай.

«Меня так разозлили [медики в] некоторых медицинских учреждениях в Томске, которые могут себе позволить сообща чай попить. В результате лежат все вместе. Или сходить на шашлыки, день рождения», — сказал Жвачкин.

Губернатор Томской области отметил, что сомневается, выплачивать ли ей деньги, которые получают заразившиеся медики — по его словам, она нарушила все правила и заразила других. Также Жвачкин подчеркнул, что те врачи, которые напрямую работают с коронавирусными пациентами, не заразились, потому что соблюдали все предписанные меры.

Согласно указу президента Владимира Путина, врачи, которые работают с пациентами с коронавирусом, могут рассчитывать на выплату в 68,8 тысячи рублей, если сами заразятся. В конце мая в Томской области было выявлено более 50 медиков, у которых подтвердился коронавирус. Всего в регионе на 4 июня выявлено 797 заражённых. В области зафиксировано 11 смертей, 381 человек выздоровел.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности города к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».