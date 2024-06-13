Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил юной тагильчанке её первый паспорт 

Накануне, 12 июня, в День России, Евгений Куйвашев в торжественной обстановке вручил 11 школьникам их первые паспорта гражданина РФ. Такой чести удостоились ребята, которые отличились в учёбе, спорте, общественной деятельности и добровольческом движении. Документ из рук губернатора получила тагильчанка Софья Лукашёнок, воспитанница школы олимпийского резерва № 1, кандидат в мастера спорта и член сборной Свердловской области по спортивной гимнастике. Девушке 14 лет исполнилось 23 мая.

«Сегодня мне очень приятно видеть в этом зале совсем ещё молодых людей. Уже на старте своей жизни вы доказали, что и ваши родители, и все мы можем вами гордиться. У каждого из вас за плечами серьёзные успехи в учёбе, спорте, творческой и общественной жизни. Рассчитываю, что вы будете достойными гражданами, честными и ответственными людьми. Будете добросовестно учиться и работать на благо нашей страны и своей малой родины», — сказал глава региона.

Евгений Куйвашев считает, что Свердловская область — это регион молодости и успеха, широких возможностей и инновационного развития. Сегодня на Среднем Урале запускается множество проектов, рассчитанных на перспективу, на то, что через 5-10 лет они будут определять облик региона, вектор его роста. И получившие первый паспорт свердловчане смогут найти приложение своим способностям и талантам.

Паспорта также получили София Мартиросян, Егор Грошев, Михаил Хамиев, Дмитрий Косоротов, Никита Потатурко, Артём Мылтасов, Богдан Трегубенко, Алёна Шуйскова, Арсений и Илья Секуновы.