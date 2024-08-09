Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил 100 млн рублей муниципалитетам, которые достигли лучших показателей социально-экономического развития

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дополнительно распределил 100 млн рублей между шестью муниципалитетами за достижение наилучших показателей социально-экономического развития. Полученные средства они могут направить на развитие социальной, транспортной, коммунальной и другой инфраструктуры.

«Мы распределили 100 миллионов рублей между муниципальными образованиями, которые достигли лучших показателей социально-экономического развития. Средства будут направлены в Камышловский муниципальный район, городские округа Рефтинский, Заречный и Лесной и другие территории», — сказал Евгений Куйвашев.

Дотации — новый вид поощрения муниципалитетов. Для их распределения был задействован интегральный рейтинг социально-экономического развития муниципальных образований, разработанный министерством экономики и территориального развития. Оценивался 41 показатель по 12 направлениям социально-экономического развития муниципалитетов. Средства получают муниципалитеты-лидеры в шести группах, сформированных по численности населения.

Камышловский район получит 25 млн рублей, Рефтинский — 20 млн рублей, Лесной — 15 млн рублей, Заречный — 15 млн рублей, Полевской — 15 млн рублей, Верхняя Пышма — 10 млн рублей.

Ранее в Свердловской области 16 муниципалитетов — лидеров голосования за объекты благоустройства 2024 года получили дополнительно 55 млн рублей за активное вовлечение жителей в голосование в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Такое решение было принято на заседании региональной межведомственной комиссии.