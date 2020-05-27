Губернатор Псковской области попросил Путина помочь с врачами и оборудованием

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Instagram попросил президента Владимира Путина помочь региону с медицинскими кадрами и оборудованием, пишет «Интерфакс».

Он объяснил, что в области был зафиксирован новый антирекорд по коронавирусу — 41 случай заражения, выявленный за сутки. По словам губернатора, в регионе и так был «характерный дефицит» медицинских кадров, но сейчас нагрузка на них растёт с каждым днём, ситуация становится опасной.

«Считаю, что нам нужна дополнительная помощь специалистов-медиков», — написал он.

Всего в Псковской области пока коронавирусную инфекцию выявили у 670 человек, десять заболевших умерли.

В Свердловской области за сутки зарегистрировано 235 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего на сегодня в регионе зарегистрировано 4425 случаев заболевания COVID-19.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».