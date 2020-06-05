Губернатор Пермского края отказался от проведения парада Победы 24 июня

Власти Пермского края решили не проводить в регионе намеченный на 24 июня парад Победы, сообщается на сайте краевой администрации.

«Без шествия "Бессмертного полка" и марша Победы праздничный парад представить невозможно. Сейчас провести такие массовые мероприятия мы не можем, необходимо позаботиться о здоровье и жизни пермяков. Поэтому проведём праздник, когда это будет безопасно», — заявил губернатор Дмитрий Махонин.

Одной из возможных дат проведения парада названо 3 сентября — день окончания Второй мировой войны.

Напомним, президент России Владимир Путин ранее объявил, что парад Победы на Красной площади, ранее отложенный из-за пандемии коронавируса, пройдёт 24 июня в 10 утра. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин планирует смотреть парад с трибуны. На празднование будут приглашены главы зарубежных государств, день проведения парада сделают выходным.

На сегодняшний день в Прикамье зафиксировано 2011 случаев заболевания коронавирусом. 1173 человека выздоровели, 772 продолжают лечение, 2873 — на карантине по предписанию главного санитарного врача. 66 человек умерли: 28 из них от коронавируса, в 38 случаях причиной смерти был не COVID-19.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности города к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».