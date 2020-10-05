Губернатор Омской области Александр Бурков заболел коронавирусом

Губернатор Омской области, экс-депутат Госдумы от Свердловской области Александр Бурков сообщил в Instagram, что заболел коронавирусом.

Бурков написал, что получил положительный тест на коронавирус, который сдал вчера при подготовке к мероприятию с главами других регионов.

«Симптомов нет и чувствую себя хорошо, но получил положительный результат. К сожалению, придётся уйти в режим самоизоляции и работать дистанционно. Участие во всех мероприятиях тоже вынужден отложить. Неукоснительно выполняю все рекомендации медиков», — написал Бурков.

Александра Буркова назначили временно исполняющим обязанности губернатора Омской области в октябре 2017 года, до этого он избирался в Госдуму от Свердловской области.