Губернатор Куйвашев заявил о невозможности построить вторую ветку метро к 2023 году

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что Екатеринбург не успеет построить вторую ветку метрополитена к Универсиаде 2023 года — такие сроки для первой очереди назывались этой весной, однако, по словам главы Среднего Урала, до Универсиады осталось слишком мало времени, пишет Znak.com.

Тем не менее он с оптимизмом смотрит на сам проект после того, как президент Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции обещал «поработать над этим» с областными властями.

«Совершенно точно внимание президента даст нам возможность более динамично работать над решением этой задачи. Конечно, решение транспортной проблемы — это не только строительство метро. Этим нужно постоянно заниматься. Ветка метро — и не одна ветка — назрела давно, и мы будем этим заниматься, [как и остальным транспортом]. И в деревню Универсиады мы сделаем удобную доставку и зрителей, и спортсменов», — заверил губернатор.

Сроки строительства второй ветки метро Куйвашев так и не назвал — по его словам, он будет готов их огласить, когда будет готов проект метро.

«Сегодня мы пока в разработке предпроектной документации», — сообщил он.

Строительство второй ветки метро из района ВИЗ-Правобережный в центр города оценивается в 80 млрд рублей. Таких денег нет ни у Екатеринбурга, ни у региона, а федеральные власти пока не согласовали финансирование строительства. В этом году власти города выделили больше 250 млн рублей на подготовку предпроектной документации по второй ветке из расчёта, что к концу следующего уже начнётся строительство. Однако на 2020 год никаких денег на инфраструктуру метрополитена в бюджете Екатеринбурга пока не заложено.