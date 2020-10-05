Губернатор Куйвашев ужесточил ограничительные меры из-за коронавируса

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в Instagram рекомендовал предприятиям Свердловской области перевести не менее 30% работников на дистанционный режим, если это не скажется на функционировании фирмы.

«Знаю, что в пандемию руководство некоторых компаний признало опыт удалёнки вполне успешным, а некоторые специалисты, например в сфере IT, и так с весны продолжают работать из дома», — написал губернатор.

Кроме того, согласно указу главы региона, с 6 октября в регионе будет установлен прямой запрет на проезд в общественном транспорте без масок, а для предприятий и магазинов устанавливается прямой запрет на обслуживание клиентов без масок. Вновь запрещается работа детских игровых комнат в торговых центрах, устанавливается запрет на работу фан-зон и танцполов на концертах.

Главному управлению МВД по Свердловской области рекомендуется организовать контроль за исполнением указа в городах региона. Все введённые в рамках режима повышенной готовности требования будут действовать до 12 октября.

Режим повышенной готовности был введён в Свердловской области с 30 марта. На сегодня в регионе заболели уже 29 987 человек, от коронавируса скончались 615 жителей региона. Основные ограничения были сняты незадолго до начала учебного года. На сегодня практически все организации могли работать в докоронавирусном режиме.

На прошлой неделе после увеличения числа новых случаев СOVID-19 Куйвашев поручил мэрам городов усилить контроль за соблюдением масочного режима.