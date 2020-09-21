Губернатор Куйвашев разрешил работу цирков и аквапарков

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев смягчил введённые из-за коронавируса меры — в частности, он разрешил деятельность аквапарков, цирков, а также развлекательных аттракционов и детских игровых площадок; указ главы региона опубликован на официальном портале правовой информации.

Работа указанных учреждений разрешена только при соблюдении установленных Роспотребнадзором ограничений. Кроме того, Куйвашев разрешил работу букмекерских контор, тотализаторов и пунктов приёма ставок. Также могут работать все организации дополнительного образования.

Пока остаются ограничения на проведение культурных мероприятий: площадки всё ещё могут заполняться не более чем на 50% мест. Кроме того, губернатор продлил режим повышенной готовности для жителей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, введённый из-за пандемии коронавируса, до 28 сентября.