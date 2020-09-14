Губернатор Куйвашев разрешил посещать выставки и развлекательные центры

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил ещё на неделю коронавирусные ограничения в регионе — до 21 сентября. При этом он исключил из указа, опубликованного на портале правовых актов, ряд прежних запретов.

К работе могут вернуться культурно-досуговые организации, в том числе детские развлекательные центры, при условии 50%-ной наполняемости. Разрешено проведение культурных, выставочных и просветительских мероприятий, а также проведение выставок и форумов с очным присутствием граждан.

Куйвашев снял ограничения на проведение групповых занятий в фитнес-центрах.

Помимо прочего, в регионе вновь разрешено проведить профосмотры и диспансеризации совершеннолетних граждан.