Губернатор Куйвашев разрешил открыться кинотеатрам и театрам

Сегодня, в День российского кино, свердловский губернатор Евгений Куйвашев разрешил открыться после долгого простоя кинотеатрам и театрам, а также филармониям и различным концертным учреждениям. Об этом он написал в своём Instagram. Свой пост глава региона подкрепил фото Коляда-театра. Его художественный руководитель ранее пригрозил объявить голодовку в том случае, если театрам не разрешат открыться в ближайшее время.
Организации смогут начать работать уже с 9 сентября. Но есть условие: залы должны заполняться только на 50%. При этом гости и персонал учреждений обязаны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Указ об открытии кинотеатров, театров, филармоний и концертных площадок Куйвашев обещал подписать в ближайшее время.
Сегодня День российского кино, и хотя пока кинотеатры остаются закрытыми, скоро ситуация изменится. Я планирую подписать указ о возобновлении работы в Свердловской области кинотеатров, театров, филармоний и концертных учреждений с 9 сентября. Из-за пандемии нужно будет соблюдать ограничения. Мероприятия можно будет проводить только с условием заполнения площадки не более чем на 50%. Самое важное — строгое соблюдение дистанции. Кроме того, перед входом зрителям будут мерять температуру, во всех культурных учреждениях установят санитайзеры.