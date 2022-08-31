Губернатор Куйвашев рассказал, планируется ли введение дистанционки и масочного режима в свердловских школах

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвшев рассказал о планах правительства на случай увеличения числа больных коронавирусом. По словам губернатора, вопрос об ограничениях и введении масочного режима свердловчане задают в последнее время часто.

«Хочу всех успокоить. Мы не собираемся возвращать обязательный масочный режим и не будем переводить школьников на дистанционное обучение. Мы выпустили рекомендации по ношению масок. И у нас есть чёткий алгоритм: если в школе выявляется коронавирус, то могут вводиться карантинные мероприятия в отдельном классе, но никаких всеобщих дистантов не будет», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Напомним, в начале августа, спустя два месяца после отмены масочного режима в Свердловской области, Роспотребнадзор выпустил рекомендацию по ношению масок в людных местах и общественном транспорте. После этого медицинские учреждения обязали усилить контроль за масочным режимом, а жители области поспешили сделать повторную прививку от коронавируса. Тогда же тагильчане ощутили временную нехватку вакцин в поликлиниках города.

Отметим, что за последние дни в Свердловской области число заболевших ежедневно превышает тысячу человек. Впервые за лето самое большое число больных коронавирусом выявили 27 августа, в этот день было зарегистрировано более тысячи заболевших. Сейчас тенденция сохраняется: так, 30 августа в Свердловской области было зарегистрировано 1333 заболевших, а 31 августа — 1452. При этом на начало лета, 1 июня, число заражённых достигало всего 110 человек.