Губернатор Куйвашев прокомментировал последствия наводнения в Верхней и Нижней Салде

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время прямой линии ответил на вопрос о ликвидации последствий наводнения в Верхней и Нижней Салде.

«Я бывал в Верхней Салде, встречался с жителями, с руководством муниципалитетов. Видел объём ущерба. Работа ведётся на плановой основе. Разрушены дороги, проезды. Сегодня в подавляющем большинстве восстановлено автомобильное движение. Была оценка ущерба домовладения. Прошу коллег: все, кто пострадал, должны получить компенсации. ВСМПО-Ависма выплатит дополнительно по 50 тысяч рублей. Мы выплатили небольшие компенсации — чтобы подкупить одежду, сделать небольшой ремонт. Есть те, кто получил компенсации по 200–300 тысяч рублей. Мы обязательно с этой ситуацией справимся», — заявил глава региона.

Верхняя и Нижняя Салда пострадали от паводка в начале июля. Из-за серьёзного подтопления части территорий там был введён режим ЧС. В общей сложности пострадали более 300 домов и свыше 150 садовых участков. Дорожное движение в июле было восстановлено оперативно, это было одним из поручений губернатора в июле. Отмечалось, что ещё предстоит большая работа по ремонту дорог, пешеходных мостов, гидротехнических сооружений. Для этого требуется более 200 млн рублей, вопрос обсуждался на заседании правительства Свердловской области.

После подтопления 783 салдинца получили единовременные выплаты из резервного фонда правительства Свердловской области в размере более 22 млн рублей. Помимо этого, компенсировать ущерб помог благотворительный фонд «Эмпатия» и ВСМПО-Ависма. Они выделили более 15 млн рублей жителям Верхней Салды. Также из резервных фондов местных бюджетов жителям выплатили почти 2,4 млн рублей.